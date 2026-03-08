CANAL RCN
Tendencias

Triple sanción en La Casa de los Famosos: el Jefe tomó contundente decisión

El Jefe de La Casa de los Famosos Colombia impuso una triple sanción a tres participantes por romper las reglas. Además, se conoció el nuevo eliminado del reality.

Alexa torres
Foto: La Casa de los Famosos

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
10:58 p. m.
El capítulo de este domingo 8 de marzo en La Casa de los Famosos Colombia estuvo cargado de tensión, sorpresas y decisiones fuertes dentro del reality.

Además de conocerse el nuevo eliminado de la semana, el llamado Jefe tomó una determinación que dejó a varios participantes en shock: una triple sanción contra tres integrantes de la casa.

Durante la gala se reveló que Alexa Torres, Beba y Mariana Zapata incumplieron algunas de las reglas del programa en medio de la fiesta que tuvieron los famosos el sábado y en momentos posteriores dentro de la casa.

Las imágenes mostradas por la producción dejaron en evidencia acciones que, según el reglamento del reality, están completamente prohibidas.

¿Por qué sancionaron a Alexa Torres, Beba y Mariana Zapata?

Según explicó el Jefe del programa, cada una de las participantes incurrió en comportamientos que buscaban evitar la supervisión de las cámaras o el registro de sus conversaciones.

En el caso de Alexa Torres, la producción mostró imágenes donde la influenciadora se cubrió con una cobija de manera intencional para impedir que las cámaras pudieran verla con claridad.

Por otro lado, Beba y Mariana Zapata también fueron señaladas por romper las reglas del reality. Ambas participantes se abrazaron con la intención de tapar sus micrófonos, lo que impedía que se escuchara su conversación.

Además, se comunicaron mediante señas, una práctica que está prohibida dentro del formato del programa.

El castigo del Jefe y la nueva eliminación en el reality

La sanción anunciada fue clara, pues Alexa Torrex, Beba y Mariana Zapata deberán dormir en el calabozo y no podrán recibir visitas de sus compañeros durante el castigo.

Así las cosas, Alexa Torrex reaccionó diciendo que prefería ir directamente a la placa de nominados antes que pasar la noche con dos de las personas con las que más diferencias tiene dentro del reality.

El Jefe también advirtió que “si las sanciones no se cumplen, habrá consecuencias mayores”.

La noche también estuvo marcada por la eliminación de Juanse Laverde”, quien obtuvo apenas 5,05 % de apoyo del público.

