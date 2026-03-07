CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 7 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
04:23 p. m.
  • VIDEO del salvaje ataque a una mujer por su expareja frente su niña de 7 años en Floridablanca
  • ICE se llevó a músico colombiano cuando cumplía una cita de asilo en una corte de migración en EE. UU.
  • Estefany no es una delincuente: hermana de periodista colombiana detenida por ICE
  • Incautan escandalosa millonada de dinero en efectivo que podría tener nexos con delitos electorales
  • 185 municipios enfrentan riesgo de fraude electoral y violencia para las elecciones del 8 de marzo
  • Expertos detectaron más de un millón de intentos para ingresar a la página de la Registraduría
  • Despliegan 246.000 uniformados para garantizar seguridad en elecciones en Colombia
