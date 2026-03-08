CANAL RCN
Colombia decidió: así quedó conformado el Congreso para el periodo 2026 – 2030

Este domingo 8 de marzo, se llevaron a cabo las elecciones para Cámara y Senado.

Congreso
Foto: AFP

marzo 08 de 2026
11:15 p. m.
El domingo 8 de marzo se llevó a cabo la elección para Senado y Cámara. Millones de colombianos atendieron el llamado de la democracia y votaron por los legisladores que se sentarán en el Congreso para el periodo 2026 – 2030.

Sin duda, las elecciones de este domingo fueron la primera parada de este año electoral. Con corte al 2 de febrero y con base en las cifras de la Registraduría, había 41.287.084 personas habilitadas para votar (20.050.735 hombres y 21.236.349 mujeres).

Colombia elige el Congreso y los candidatos

3.231 candidatos se inscribieron para las elecciones del Congreso, distinguidos en 1.124 para Senado y 2.107 para Cámara.

Con respecto a los candidatos al Senado, se inscribieron 16 listas conformadas por 1.097 candidatos y 27 aspirantes en 11 listas por la circunscripción indígena. En Cámara, hubo 500 listas: 304 con 1.671 candidatos, 10 listas indígenas con 22 candidatos, 47 listas afrodescendientes con 126 candidatos, 17 listas internacionales con 44 candidatos y 122 listas por las CITREP con 244 candidatos.

Por su parte, hubo tres consultas: La Gran Consulta por Colombia que ganó Paloma Valencia, Frente por la Vida con Roy Barreras como vencedor y la Consulta de las Soluciones que se llevó Claudia López.

Este será el Congreso 2026 – 2030

Senado:

Con el 99,24% de las mesas informadas, los resultados quedaron así por partidos:

  • Pacto Histórico 22,74% (4.405.322 votos)
  • Centro Democrático 15,60% (3.022.836 votos)
  • Partido Liberal 11,72% (2.270.553 votos)
  • Alianza por Colombia 9,81% (1.900.551 votos)
  • Partido Conservador 9,60% (1.860.869 votos)
  • Partido de La U 8,06% (1.561.996 votos)
  • Cambio Radical - Alma 6,43% (1.245.713 votos)
  • Ahora Colombia 4,63% (897.226 votos)
  • Movimiento Salvación Nacional 3,60% (698.845 votos)
  • Frente Amplio Unitario 2,03% (394.928 votos)
  • Creemos 1,17% (227.270 votos)
  • Coalición Fuerza Ciudadana 0,59% (114.528 votos)
  • La lista de Oviedo - Con toda por Colombia 0,54% (27.774 votos)
  • Partido Político Oxígeno 0,14% (27.774 votos)
  • Patriotas 0,05% (10.735 votos)
  • Colombia Segura y Próspera 0,05% (10.729 votos)

Vea los resultados de las elecciones de Senado aquí

Cámara de Representantes:

Estos son los resultados, por partidos, para la Cámara de Representantes con el 98,95% de mesas informadas:

  • Centro Democrático 13,51%
  • Partido Liberal 11,13%
  • Partido Conservador 10,42%
  • Partido de La U 5,53%
  • Pacto Histórico 4,84%
  • Cambio Radical 4,25%
  • Alianza Verde 3,46%

Vea todos los resultados de la Cámara de Representantes por regiones aquí

