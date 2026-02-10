Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 1 de octubre de 2026

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octubre 02 de 2026
07:13 a. m.
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  • Las autoridades de Norte de Santander buscan a dos adolescentes de 15 y 16 años que fueron vistas por última vez en El Tarra. La Alcaldía de ese municipio activó varias líneas de contacto para establecer qué pasó con ellas.
  • La Fiscalía judicializó al menor de 17 años capturado luego del atentado en el que fue asesinado el exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’.
  • Escombros y cenizas fue lo único que dejó el incendio qué se registró este jueves en Quibdó. Familias humildes lo perdieron todo, solo les quedó lo que tenían puesto.
  • Más de 150.000 familias cartageneras ya superan 40 horas sin recibir agua potable. Se trata del 40% de la comunidad, que tras reparaciones se quedaron sin el servicio, y ahora enfrentan una nueva fuga en el sistema.
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