Monserrate se vistió de morado por BTS y las ARMY'S celebraron: videos

Bogotá entró oficialmente en modo BTS. Monserrate se iluminó de morado como parte de la bienvenida a la agrupación surcoreana, mientras videos de ARMY cantando antes de subir al cerro se volvieron protagonistas en redes sociales.

¿Por qué Monserrate se iluminó de morado por BTS?

El emblemático Cerro de Monserrate se sumó a la bienvenida que Bogotá preparó para BTS, que este viernes 2 y sábado 3 de octubre ofrecerá sus primeros conciertos en Colombia en el estadio El Campín.

La iluminación morada está relacionada con el color que identifica a BTS y a su comunidad de seguidores, ARMY. La iniciativa hace parte de las acciones promovidas alrededor de la llegada de la agrupación a la capital.

La celebración no se quedó en la iluminación. Durante la noche, seguidores de BTS llegaron hasta el cerro y compartieron videos en redes sociales mientras cantaban algunas de las canciones más conocidas de la agrupación.

Las imágenes muestran a los fans reunidos rumbo a uno de los puntos turísticos más reconocidos de Bogotá, con el cerro iluminado de morado como escenario de fondo.

La Alcaldía de Bogotá también confirmó que BTS será recibido como Huéspedes de Honor de la ciudad, después de las iniciativas impulsadas por el fandom colombiano para preparar una bienvenida especial.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Bogotá?

BTS se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín este 2 y 3 de octubre de 2026, en el marco de su gira mundial ARIRANG. Las dos fechas tienen una asistencia prevista de más de 53.000 personas por noche.

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La llegada de la agrupación también provocó intervenciones en otros lugares emblemáticos de Bogotá. La Torre Colpatria y el Palacio de Liévano hacen parte de los espacios que se han sumado a la celebración con iluminación relacionada con BTS.

Para quienes quieran vivir la experiencia en Monserrate, hay además una tarifa especial para ARMY. Entre el 1 y el 5 de octubre, excepto el domingo 4, el viaje de ida y regreso en funicular o teleférico tiene un precio de $29.500 desde las 5:30 p.m. hasta el cierre de operación.

Para acceder a la tarifa se debe presentar en taquilla al menos uno de estos elementos: la aplicación oficial Weverse instalada, una prenda morada, una photocard oficial de BTS o mercancía oficial de BTS o BT21.

Así, mientras miles de seguidores se preparan para los conciertos en El Campín, las calles y algunos de los lugares más reconocidos de Bogotá se transformaron en escenarios de bienvenida para la primera visita de BTS a Colombia.