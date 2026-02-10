Ejército Nacional abrió convocatoria para jóvenes: requisitos para ser suboficial

El Ejército Nacional abrió una nueva convocatoria dirigida a jóvenes colombianos interesados en construir su proyecto profesional dentro de la institución como suboficiales.

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La formación se realiza en la Escuela Militarde Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, donde los seleccionados reciben durante dos años preparación militar y educación superior.

¿Cuáles son los requisitos para ser suboficial del Ejército Nacional?

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes que terminaron el bachillerato y buscan combinar estudios superiores con una carrera militar.

Los aspirantes deben tener entre 17 y 23 años, ser bachilleres académicos y presentar los resultados de las Pruebas Saber 11.

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También deben acreditar que no tienen antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, ni medidas correctivas vigentes. Otro requisito establecido por la institución es saber nadar.

Cumplidas estas condiciones, comienza el proceso de selección. Los candidatos deben superar pruebas psicométricas, valoración psicológica y exámenes médicos. Además, presentan una prueba física con ejercicios en tierra y agua, entrevista personal, visita domiciliaria y prueba de poligrafía.

Quienes sean admitidos iniciarán una formación enfocada en fortalecer habilidades de liderazgo, disciplina y capacidades para comandar tropas y asumir responsabilidades en diferentes unidades de la Fuerza.

Beneficios de estudiar para ser suboficial del Ejército

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que la preparación militar se complementa con educación superior.

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Los alumnos pueden acceder a doble titulación en programas tecnológicos y tener oportunidades de movilidad académica nacional e internacional.

Durante los dos años de formación, los estudiantes reciben alojamiento, alimentación, dotación, atención médica y una bonificación mensual.

Además, quienes cumplan las condiciones establecidas pueden acceder al beneficio de matrícula cero, según la categorización vigente del Sisbén. La institución también contempla becas y otros apoyos para los alumnos que reúnan los requisitos correspondientes.

Tras finalizar satisfactoriamente el proceso, los egresados obtienen vinculación laboral inmediata y comienzan oficialmente su carrera como suboficiales del Ejército Nacional.