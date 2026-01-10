Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 1 de octubre de 2026

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octubre 01 de 2026
08:32 p. m.
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  • Se desplomó una vivienda en el centro de Pereira, se trata de una estructura que resultó afectada por el terremoto. Una persona fue rescatada con vida, no se sabe si hay otros atrapados.
  • Renunció el presidente de la Andi, Bruce Mac Master tras 12 años en el cargo. Pese a que había sido ratificado hace unos meses, la decisión la toma tras fuertes tensiones con el gobierno.
  • La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre 25 bienes avaluados en 20.000 millones de pesos de seis implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
  • Una institución tradicional de Bogotá anunció que cierra sus puertas.
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