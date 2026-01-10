Lorenzo rechaza posible formato de las Eliminatorias: "Que no prospere por el bien del fútbol"

La Selección Colombia continúa con su preparación durante la fecha FIFA y se alista para enfrentar a Paraguay en un partido amistoso. Antes del encuentro, el técnico Néstor Lorenzo habló en conferencia de prensa sobre varios asuntos del equipo, entre ellos el posible cambio de formato de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

La propuesta todavía no es oficial, pero el entrenador argentino expresó públicamente su desacuerdo con la posibilidad. Lorenzo consideró que un eventual sistema en el que las tres selecciones de Sudamérica que ya están clasificadas disputen una eliminatoria, podría modificar el nivel de dificultad que históricamente ha caracterizado al proceso clasificatorio de la Conmebol.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el posible nuevo formato de la Eliminatoria?

“Creo que no es oficial. Creo que desvirtuaría un poco a la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en Sudamérica”, manifestó Lorenzo durante la rueda de prensa. El entrenador agregó que, a su juicio, la eventual clasificación de tres equipos europeos y tres sudamericanos bajo ese esquema “desvirtuaría” la competencia.

“Esperemos que eso no prospere para bien del fútbol”, afirmó el técnico de la Selección Colombia al referirse directamente a la posibilidad de modificar el formato de la Eliminatoria sudamericana para el Mundial 2030.

Las declaraciones se producen mientras Colombia afronta una etapa de preparación y renovación de su plantel. Lorenzo explicó que el equipo todavía está en construcción y que la fecha FIFA sirve para observar nuevos jugadores, evaluar alternativas y fortalecer la cohesión del grupo de cara a los próximos compromisos internacionales.

¿Qué espera Néstor Lorenzo del partido entre Colombia y Paraguay?

Sobre el amistoso contra Paraguay, Lorenzo anticipó modificaciones en la formación titular y señaló que busca darle minutos a diferentes futbolistas. Incluso indicó que existe la posibilidad de cambiar al arquero, pues pretende observar a los tres porteros convocados si las condiciones lo permiten.

El entrenador también destacó el rendimiento de los jugadores jóvenes y la adaptación de quienes recibieron su primera convocatoria. Según explicó, el objetivo inmediato es mejorar aspectos como la construcción del juego, la velocidad en la circulación, la capacidad para superar la presión rival y la definición de las jugadas.

Respecto a Paraguay, Lorenzo señaló que encontró al conjunto dirigido por un “gran entrenador” como un equipo ordenado y recordó que tuvo una buena participación en el Mundial. Por esa razón, aseguró que la Selección Colombia afrontará el compromiso con el respeto correspondiente al rival.