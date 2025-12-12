CANAL RCN
Emisión 11:30 PM

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 11 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
12:39 a. m.
  • Una menor de 3 años fue asesinada, al parecer por un hombre que fue linchado por la comunidad.
  • El gobierno firmó la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.
  • Estados Unidos dijo que dentro de poco iniciará operaciones terrestres hacia Venezuela.
Otras Noticias

Bogotá

Alerta por vandalismo y robo de semáforos en Bogotá: más de 100 casos en los últimos meses

Por causa de esta situación, algunos puntos concurridos no cuentan con semáforos funcionando.

Redes sociales

Estafadores aprovechan la Navidad: así opera el estilista que engaña a sus clientas en Bogotá

Para evitar caer en este tipo de estafas durante la temporada navideña, los expertos recomiendan verificar la autenticidad de las páginas.

Nicolás Maduro

Inicio de operaciones terrestres de EE. UU. en Venezuela será "muy pronto", confirmó Trump

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre