Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 11 de diciembre de 2025
Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 12 de 2025
12:39 a. m.
- Una menor de 3 años fue asesinada, al parecer por un hombre que fue linchado por la comunidad.
- El gobierno firmó la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico.
- Estados Unidos dijo que dentro de poco iniciará operaciones terrestres hacia Venezuela.