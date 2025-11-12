CANAL RCN
Salud y Bienestar

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?

Este alimento es una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación o perder peso de forma equilibrada.

Alimento dulce que controla los antojos
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
08:54 p. m.
Según especialistas de la Cleveland Clinic, existe un alimento dulce y natural que no solo es nutritivo, sino que también puede ofrecer grandes beneficios para la salud, especialmente cuando se trata de controlar los antojos.

Este es el alimento que ayuda a controlar los antojos

Se trata de la batata, también conocida como papa dulce, un ingrediente versátil que puede prepararse de múltiples maneras: en puré, asada, frita, al vapor o incluso como base para postres saludables. Su sabor naturalmente dulce la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan opciones más sanas sin renunciar al gusto.

Además, la batata es rica en vitamina A, antioxidantes y minerales esenciales que favorecen la saciedad. Gracias a su alto contenido de fibra y carbohidratos complejos, ayuda a mantener niveles de energía estables y evita los picos de hambre repentina.

Los nutricionistas de la Cleveland Clinic señalaron que este alimento “puede ayudar a controlar los antojos y a sentirse satisfecho por más tiempo”, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación o perder peso de forma equilibrada.

Beneficios de la batata

Este alimento aporta múltiples beneficios para la salud, entre ellos:

  • Mejora la salud intestinal gracias a su alto contenido de fibra.
  • Favorece la regularidad digestiva y promueve el equilibrio del microbioma intestinal.
  • Contribuye a la salud cardiovascular cuando se incluye de manera regular en la dieta.
  • Reduce el colesterol LDL (colesterol malo), ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y posee propiedades antiinflamatorias.

La batata, además de ser nutritiva y accesible, se ha convertido en una de las mejores alternativas para quienes buscan comer saludable sin sacrificar sabor. Si se incluye de forma constante en la alimentación, puede convertirse en una aliada clave para el bienestar general.

