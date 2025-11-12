Inicio de operaciones terrestres de EE. UU. en Venezuela será "muy pronto", confirmó Trump

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará próximamente operaciones terrestres en Venezuela como parte de su estrategia contra el narcotráfico, tras de asegurar significativos logros en el combate al tráfico marítimo de estupefacientes en la región.

RELACIONADO Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió

Durante sus declaraciones, Trump señaló que las relaciones entre ambos países han experimentado un deterioro significativo:

Nos han tratado muy mal y supongo que ahora no los estamos tratando tan bien.

EE. UU. estaría a punto de iniciar operativos terrestres en Venezuela

El anuncio más significativo de sus declaraciones sobre Venezuela se centró en la expansión de las operaciones antidrogas hacia territorio continental:

Y empezaremos a hacerlo también por tierra, empezará por tierra muy pronto.

Sin embargo, no especificó fechas concretas, alcance geográfico ni modalidades operativas que adoptarían estas acciones terrestres en Venezuela.

RELACIONADO El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

Régimen de Nicolás Maduro no ha respondido a las advertencias de EE. UU.

Las declaraciones del presidente Trump se producen en un contexto de máximas tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, donde aumenta la posibilidad de operaciones dentro del territorio venezolano que tendría implicaciones para la soberanía.

Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha emitido una respuesta oficial a estos anuncios.

Por otro lado, organismos internacionales tampoco se han pronunciado sobre las implicaciones de eventuales operaciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano.