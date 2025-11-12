CANAL RCN
Internacional Video

Inicio de operaciones terrestres de EE. UU. en Venezuela será "muy pronto", confirmó Trump

El presidente estadounidense reconoció que no ha tratado tan bien a los migrantes en su país.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciará próximamente operaciones terrestres en Venezuela como parte de su estrategia contra el narcotráfico, tras de asegurar significativos logros en el combate al tráfico marítimo de estupefacientes en la región.

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió
RELACIONADO

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió

Durante sus declaraciones, Trump señaló que las relaciones entre ambos países han experimentado un deterioro significativo:

Nos han tratado muy mal y supongo que ahora no los estamos tratando tan bien.

Insólito escape de María Corina Machado de Venezuela: habría salido en lancha
RELACIONADO

Insólito escape de María Corina Machado de Venezuela: habría salido en lancha

EE. UU. estaría a punto de iniciar operativos terrestres en Venezuela

El anuncio más significativo de sus declaraciones sobre Venezuela se centró en la expansión de las operaciones antidrogas hacia territorio continental:

Y empezaremos a hacerlo también por tierra, empezará por tierra muy pronto.

Sin embargo, no especificó fechas concretas, alcance geográfico ni modalidades operativas que adoptarían estas acciones terrestres en Venezuela.

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro
RELACIONADO

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

Régimen de Nicolás Maduro no ha respondido a las advertencias de EE. UU.

Las declaraciones del presidente Trump se producen en un contexto de máximas tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas, donde aumenta la posibilidad de operaciones dentro del territorio venezolano que tendría implicaciones para la soberanía.

Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha emitido una respuesta oficial a estos anuncios.

Por otro lado, organismos internacionales tampoco se han pronunciado sobre las implicaciones de eventuales operaciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano.

EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a su familia después de casi dos años: emotivo reencuentro
RELACIONADO

EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a su familia después de casi dos años: emotivo reencuentro

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Congreso de México aprueba cárcel por comercio de vapeadores en medio de polémico debate

Venezuela

Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano

Estados Unidos

¿Por qué Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero de Venezuela?

Otras Noticias

Karol G

Karol G sorprendió con cumbia villera junto a Cumbia Delito: así suena “Cuando me muera te olvido”

Así suena “Cuando me muera te olvido”, el nuevo éxito de Karol G junto a Cumbia Delito.

Cali

Familia de motociclista fallecido en Cali anuncia acciones legales contra agente de tránsito

La familia del hombre, padre de dos niños de cuatro y seis años, anunció que interpondrá acciones legales.

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia