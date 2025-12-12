Alerta por vandalismo y robo de semáforos en Bogotá: más de 100 casos en los últimos meses

Las autoridades en Bogotá dieron a conocer una problemática que, aunque parezca desapercibida, está generando graves afectaciones.

El foco está en las localidades de Bosa y Kennedy, donde ha habido aumento en los robos y vandalismo de los semáforos. Por causa de ello, la movilidad y seguridad de los ciudadanos se ven perjudicadas.

Bosa y Kennedy: las localidades más afectadas

192 intersecciones semaforizadas están en ambas localidades (el 11.18% de la ciudad). Tomando como referencia el periodo octubre – diciembre, se reportaron 181 actos de vandalismo y robo. Solamente en un día de noviembre, hubo 15.

Asimismo, hay registros de que se han robado más de 287 partes de los semáforos. De todas las intersecciones, 44 no están funcionando por estas razones.

Esta situación ha sido alertada desde el Concejo. Por ejemplo, el cabildante Jesús David Araque puso sobre la mesa que los hechos no serían aislados: “Las autoridades deben establecer quiénes están detrás y con qué objetivo. Esto parece más un saboteo”.

El llamado desde el Concejo y las medidas del Distrito

Por su parte, el concejal Julián Forero radicó una denuncia contra el alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad por las acciones que han tomado. El cabildante aseguró que hay una “crisis semafórica”.

“Aquí lo que está en juego son las vidas (…) Esperamos que adopten las medidas pertinentes e investiguen a fondo la presunta responsabilidad del alcalde y los funcionarios involucrados”, sostuvo.

Aparte de restablecerlos, el Distrito ha impulsado dos medidas. La primera corresponde al diseño e instalación de protección, tales como enrejados y soportes metálicos. También dispuso personal para que se responsabilice del tráfico en los puntos con más flujo; aunque por la cantidad de afectados no ha sido posible en todos.

“Cada semáforo apagado afecta el paso seguro de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, y exige doble esfuerzo institucional para restablecer el servicio”, indicó la Secretaría de Movilidad.