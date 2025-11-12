CANAL RCN
Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

Consulta aquí el resultado del Super Astro Luna del 11 de diciembre: número ganador, signo y detalles del sorteo de hoy. ¿Eres uno de los afortunados?

Foto: Redes sociales y Freepik

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
07:41 p. m.
El Super Astro Luna volvió a captar la atención de los apostadores este miércoles 11 de diciembre, uno de los juegos de azar más populares del país gracias a su combinación única entre números y signos zodiacales.

Como es habitual, miles de jugadores siguieron de cerca el resultado del sorteo nocturno con la expectativa de convertirse en los próximos ganadores.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 11 de diciembre

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue X X X X con el signo X.

Este resultado corresponde al sorteo oficial realizado en horario nocturno, como ocurre todos los días.

El Super Astro Luna juega alrededor de las 10:40 p. m., momento en el que se publica el número y el signo zodiacal afortunado de la jornada.

Este juego, administrado a nivel nacional, permite ganar si el apostador acierta las cuatro cifras en el orden exacto y el signo zodiacal seleccionado. La combinación de ambos elementos es lo que diferencia al Super Astro de otras loterías tradicionales en Colombia.

¿Cómo se gana y cuáles son los premios del Super Astro Luna?

Para participar, el jugador elige un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales. La mayor ventaja del Super Astro es que ofrece premios superiores a los de otros sorteos, justamente por la doble condición necesaria para llevarse el acumulado.

Si el apostador acierta las cuatro cifras y el signo, obtiene el premio mayor. También existen premios secundarios si se acierta:

  • Las cuatro cifras sin acertar el signo.
  • Las tres cifras en orden.
  • Las dos últimas cifras.
  • La cifra final.
  • Solo el signo.

Estos premios adicionales permiten que más participantes resulten ganadores cada noche, manteniendo la popularidad del juego en todo el país.

