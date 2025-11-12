Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 11 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 11 de 2025
05:51 p. m.
- ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá
- Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos
- Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira
- Ejército recuperó a menor de edad que había sido reclutado en Caquetá