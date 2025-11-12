CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 11 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
05:51 p. m.
  • ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá
  • Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos
  • Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira
  • Ejército recuperó a menor de edad que había sido reclutado en Caquetá
Otras Noticias

Servicio Geológico Colombiano

Tribunal sanciona al Servicio Geológico Colombiano por mal uso de redes sociales oficiales

La demanda se originó tras publicaciones del SGC en su cuenta oficial de X, en las que replicó mensajes presidenciales sobre la crisis de la Nueva EPS.

Redes sociales

Actriz fue brutalmente atacada por un pitbull y terminó en el hospital

La actriz informó que inició un proceso legal contra los dueños del perro.

Independiente Santa Fe

Jorge Bava contó su versión sobre su salida de Santa Fe y dejó mal parada a la dirigencia

Nicolás Maduro

Sobrinos de Nicolás Maduro sancionados por EE. UU.: ya habían enfrentado prisión

EPS

Niño de cuatro años con cáncer craneofacial espera tratamiento oncológico por falta de convenio de su EPS