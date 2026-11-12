Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 12 de 2026
03:36 p. m.
03:36 p. m.
- Fueron liberados en Arauca los dos agentes de protección de la Fiscalía que habían sido plagiados el 8 de mayo del año pasado cuando se movilizaban de Tame a Arauca.
- El alcalde de Uribia, La Guajira, hizo un llamado para que liberen de inmediato a su esposa Nancy Gómez se la llevaron en la mañana del miércoles en una camioneta blanca y se teme que esté en Venezuela.
- Tampoco hay noticias de la subteniente del Ejército, María Camila Pantoja, de 25 años. La secuestraron el cuatro de noviembre en Saravena, Arauca.
- El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Bucaramanga un megaoperativo contra la delincuencia. Fueron 136 capturas y 70 allanamientos.