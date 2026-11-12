CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fiscalía desmanteló red de lavado de activos: cuatro funcionarios de la DIAN estarían implicados
  • Iba al colegio y un conductor sin licencia la atropelló violentamente: tiene 15 años y está en UCI
  • Iba al colegio y un conductor sin licencia la atropelló violentamente: tiene 15 años y está en UCI
  • La esposa de un alcalde, otra comerciante y una subteniente viven el horror del secuestro: ellas son las víctimas
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026

Otras Noticias

Artistas

Paola Jara y Jessi Uribe llenaron el Ritz Theatre de Nueva Jersey con su show de despecho

Paola Jara y Jessi Uribe agotaron las entradas del Ritz Theatre en Nueva Jersey con ‘Despecho a 2 Voces’, dos días después de los Premios HEAT 2026.

Estados Unidos

Un muerto y cuatro heridos dejó tiroteo cerca a la Casa Blanca, Estados Unidos

De acuerdo con la información inicial, los disparos se produjeron al interior de una sede de una reconocida cadena de gimnasios.

La Guajira

Revelan video de la camioneta en la que secuestraron a la esposa del alcalde de Uribia

Junior de Barranquilla

Jorge Bava rompió el silencio sobre los rumores que lo acercan a Junior

Dólar

Dólar en Colombia arrancó por debajo de la TRM: precio con el que abrió este 12 de noviembre