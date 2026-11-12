Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 12 de noviembre de 2026
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Noticias RCN
noviembre 12 de 2026
11:39 a. m.
11:39 a. m.
- Fiscalía desmanteló red de lavado de activos: cuatro funcionarios de la DIAN estarían implicados
- Iba al colegio y un conductor sin licencia la atropelló violentamente: tiene 15 años y está en UCI
- Iba al colegio y un conductor sin licencia la atropelló violentamente: tiene 15 años y está en UCI
- La esposa de un alcalde, otra comerciante y una subteniente viven el horror del secuestro: ellas son las víctimas