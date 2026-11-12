CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
09:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Noticias RCN habló con Rodrigo Antonio Estrada, el funcionario del CTI de la Fiscalía liberado junto a su compañero Jesús Antonio Pacheco, tras 18 meses de secuestro por parte del ELN.
  • Nuevamente atacaron un batallón del Ejército en Tibú, Norte de Santander. Tres militares y un policía fueron asesinados y cinco uniformados más resultaron heridos.
  • Fuerte choque entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez y magistrados de la JEP durante una audiencia sobre las garantías de seguridad para los firmantes.
  • Las utilidades de Ecopetrol aumentaron 85% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 12 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de noviembre de 2026

Otras Noticias

Liga BetPlay

¿Dónde ver los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay? Win Sports lo confirmó

La última jornada del 'todos contra todos' se jugará con siete encuentros simultáneos y definirá los equipos clasificados a los cuadrangulares.

Selección Colombia

Policía tiene todo listo para la seguridad en el partido Colombia – Chile en Cali

El equipo de Néstor Lorenzo jugará con el combinado chileno en el Pascual Guerrero.

Papa León XIV

León XIV se reúne personalmente con víctimas de abuso a manos de integrantes de la iglesia en Perú

Metro de Medellín

Adiós a la tarjeta Cívica: Metro de Medellín anuncia nueva forma de pagar el pasaje

Yina Calderón

Yina Calderón anunció que se someterá a nuevas operaciones estéticas: preocupó a seguidores