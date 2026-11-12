Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 12 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 12 de 2026
09:35 p. m.
09:35 p. m.
- Noticias RCN habló con Rodrigo Antonio Estrada, el funcionario del CTI de la Fiscalía liberado junto a su compañero Jesús Antonio Pacheco, tras 18 meses de secuestro por parte del ELN.
- Nuevamente atacaron un batallón del Ejército en Tibú, Norte de Santander. Tres militares y un policía fueron asesinados y cinco uniformados más resultaron heridos.
- Fuerte choque entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez y magistrados de la JEP durante una audiencia sobre las garantías de seguridad para los firmantes.
- Las utilidades de Ecopetrol aumentaron 85% en el tercer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.