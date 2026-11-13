Capturan en Ciudad Bolívar a alias El Temible, señalado jefe urbano de Los Pachenca en Magdalena

Un hombre señalado de pertenecer al grupo armado ‘Los Pachenca’, también conocido como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Cayó alias El Temible en Bogotá

Se trata de alias El Temible, de 50 años, quien sería el jefe urbano de esta estructura delincuencial en Ciénaga, Magdalena.

La captura se produjo durante labores de patrullaje y control adelantadas por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según las autoridades, los policías le solicitaron sus documentos de identificación y, al verificar sus antecedentes judiciales, encontraron que tenía una orden de captura vigente.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Ciudad Bolívar, Luis Carlos Torres, el hombre era requerido por los delitos de extorsión agravada y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

¿Quién es alias El Temible?

Según las investigaciones de las autoridades, además de su presunto papel como jefe urbano de esta estructura en Ciénaga, el capturado estaría relacionado con homicidios, extorsiones contra comerciantes y ciudadanos, e incluso con una fuga de un centro carcelario.

El comandante Luis Carlos Torres confirmó que el hombre también era conocido con ese alias en Santa Marta y destacó que su identificación fue posible gracias a los controles rutinarios que adelantan los uniformados en la capital.

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Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para adelantar las audiencias correspondientes. Un juez tomó la decisión de enviarlo a prisión mientras avanza la investigación en su contra.