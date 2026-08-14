CANAL RCN
Economía Video

Aseguradoras desmienten que el plazo máximo para notificar daños por el terremoto sea de tres días

Las aseguradoras explican que la reclamación puede hacerse de dos a cinco años.

Mañana Express

agosto 14 de 2026
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Superintendencia Financiera ha activado protocolos especiales de atención para las personas afectadas por el terremoto.

Entregan nuevo reporte de víctimas tras el terremoto: cifra de fallecidos se acerca a 290
RELACIONADO

Entregan nuevo reporte de víctimas tras el terremoto: cifra de fallecidos se acerca a 290

Entre las medidas más destacadas está la llamada queja exprés, mecanismo que obliga a las entidades financieras a dar respuestas inmediatas a los requerimientos de las víctimas. Es decir, no pueden quedar en lista de espera.

Planes crediticios para las víctimas

Sumado a ello, los bancos han puesto en marcha la activación de periodos de gracia para créditos, los cuales pueden extenderse hasta 12 meses dependiendo del tipo de crédito.

De la mano con este asunto, ofrecen redefinición de plazos de pago, suspensión temporal de cobro jurídico y la protección del historial crediticio. Esto, en aras de evitar que los afectados ingresen a las centrales de riesgo debido a la imposibilidad temporal de cumplir con sus obligaciones financieras.

Con respecto al sector asegurador, las compañías han desmentido información viralizada en canales digitales relacionada con la obligatoriedad de notificar siniestros en tres días. La reclamación puede hacerse de dos a cinco años.

Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar, aclaró: “Las aseguradoras sabemos la situación y no podemos negar el pago del siniestro por no haberlo reportado en esos momentos. Si las personas reportan hoy, mañana o dentro de un mes, la cobertura existe”.

¿Los contratos de arrendamiento se pueden terminar?

Otra duda tiene que ver con los contratos de arrendamiento. Hay que tener en cuenta que, por un lado, no es posible terminar unilateralmente el contrato, excepto cuando el inmueble quedó inhabitable.

¿Cómo cuidar la salud mental tras terremoto en Colombia?
RELACIONADO

¿Cómo cuidar la salud mental tras terremoto en Colombia?

Además, la responsabilidad por los daños a la propiedad recae siempre en el propietario. Los arrendatarios no pueden dejar de pagar el canon de arrendamiento, salvo que las condiciones de habitabilidad de la vivienda lo justifiquen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡Relevante cambio en el precio del dólar en Colombia! Así abrió hoy 14 de agosto de 2026

Finanzas personales

Arriendos tras el sismo en Colombia: ¿está obligado a pagar el canon si la casa quedó inhabitable?

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Municipios se unieron para ayudar a los más afectados por el terremoto: así funciona el plan padrino

17 municipios ya se han sumado a esta iniciativa de solidaridad para las comunidades que lo perdieron todo.

Mercado de Fichajes

Juan Guillermo Cuadrado respondió al interés del DIM: ¿Regresará?

El histórico jugador colombiano fue buscado en este mercado de fichajes por el equipo donde debutó como profesional en 2008.

Fútbol internacional

¿Reaccionó en la morgue? Revelan la verdad sobre el futbolista que murió de manera inesperada en pleno partido

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia