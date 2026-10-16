Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 15 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 16 de 2026
06:18 a. m.
06:18 a. m.
- El auxiliar del bus que se accidentó en la vía Panamericana habló con Noticias RCN y aseguró que los hombres armados que dispararon contra el vehículo provocaron que el conductor perdiera el control.
- Eva Ferrer, exconsejera presidencial del gobierno Petro, presentó de manera virtual declaración ante la Procuraduría sobre los presuntos actos de corrupción de la exprimera dama, Verónica Alcocer.
- Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de los nuevos cargos en su contra por conspiración para cometer tortura.