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Resultado Super Astro Luna hoy, 15 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Todo concretado tras el sorteo del Super Astro Luna de este 15 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 15 de 2026
10:00 p. m.
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Octubre llega a su punto medio y el Super Astro Luna continúa sumando resultados a su calendario de 2026.

Este jueves 15 de octubre, la modalidad nocturna tendrá una nueva extracción en Colombia, con la que se completará otra jornada de un mes que todavía conserva varias fechas de sorteos por delante.

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Para quienes siguen diariamente los resultados, la fecha representa un nuevo registro dentro del historial del juego, en el que cada combinación queda asociada con una jornada específica.

La atención estará puesta en las cuatro cifras y el signo zodiacal que se conocerán durante la noche.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de octubre de 2026

Los participantes se conectaron con el sorteo a partir de las 10:50 de la noche y estuvieron expectantes hasta el último segundo.

Sin embargo, los afortunados fueron los que tuvieron coincidencias con la siguiente combinación.

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El sorteo se incorporará al historial de octubre, junto con las combinaciones obtenidas durante las jornadas anteriores.

Sin embargo, aunque todos estos resultados pertenecen al mismo mes, cada extracción es independiente y no está condicionada por las cifras que aparecieron previamente.

¿Cuántos sorteos del Super Astro Luna faltan para terminar octubre?

Una de las características del Super Astro Luna es que mantiene extracciones durante todos los días de la semana, incluidos los domingos y festivos.

Esto significa que, después del resultado de este jueves 15 de octubre, todavía quedarán 16 jornadas de Luna antes de finalizar el mes, correspondientes a las fechas comprendidas entre el 16 y el 31 de octubre.

Durante ese periodo, la programación continuará con los horarios establecidos para cada día.

Resultado Super Astro Luna hoy, 13 de octubre: número y signo ganador del sorteo
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De lunes a viernes, cuando no se trate de festivos, las extracciones se realizarán a las 10:50 p. m. Los sábados tendrán lugar a las 10:42 p. m., mientras que los domingos y festivos se desarrollarán a las 8:30 de la noche.

Esta distribución permite que el Super Astro Luna mantenga una continuidad diaria, a diferencia de la modalidad Sol, que no realiza sorteos los domingos.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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