Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 15 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 15 de 2026
08:28 p. m.
08:28 p. m.
- Delincuentes dispararon a un bus con el fin de asaltar a los pasajeros, hirieron al conductor y causaron una tragedia. Cinco personas murieron y 55 resultaron heridas.
- Un hombre abrió fuego en una escuela primaria de Bend, en Oregon, Estados Unidos. Cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas tres niños.
- Arrancaron las obras para la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Los trabajos tardarán seis años.