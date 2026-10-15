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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 15 de octubre de 2026

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octubre 15 de 2026
08:28 p. m.
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  • Delincuentes dispararon a un bus con el fin de asaltar a los pasajeros, hirieron al conductor y causaron una tragedia. Cinco personas murieron y 55 resultaron heridas.
  • Un hombre abrió fuego en una escuela primaria de Bend, en Oregon, Estados Unidos. Cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas tres niños.
  • Arrancaron las obras para la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245. Los trabajos tardarán seis años.
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