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Qué dicen las cifras sobre los índices de criminalidad en Bogotá al cierre del tercer trimestre de 2026

Según Bogotá Cómo Vamos, la percepción de inseguridad se mantenía en 62% al cierre del primer semestre de 2026.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

octubre 15 de 2026
09:55 p. m.
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La administración distrital destacó el papel de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Décima Tercera Brigada del Ejército, en la consolidación de esta tendencia.

La mayor reducción, entre enero y septiembre de 2026, fue registrada en el hurto a personas, con -16%; seguido de los delitos sexuales, con -14%, y el hurto de automotores, con -9%.

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Acciones de las autoridades para mejorar los índices de criminalidad en la ciudad:

De acuerdo con el Distrito, el hurto a personas se redujo debido a que se han “concentrado esfuerzos en la identificación de zonas y factores de riesgo, mediante intervenciones, requisas y operativos contra la receptación, con la verificación del IMEI de dispositivos celulares. A estas acciones se suman labores de registro, vigilancia y patrullajes preventivos”.

Para prevenir los delitos sexuales, la ciudad ha realizado campañas de sensibilización que “buscan fortalecer el autocuidado, promover la denuncia y brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo”. Y, en la lucha contra el hurto de automotores y motocicletas, que alcanzó una reducción del -6%, se han fortalecido los “controles en la vía pública y en parqueaderos, además del despliegue del ‘Plan Cazador’, que incluye la verificación de los sistemas de identificación de automotores y motocicletas”.

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Percepción de inseguridad en Bogotá se mantiene, pese a la reducción en los índices de criminalidad:

De acuerdo con un informe de Bogotá Cómo Vamos, al cierre del primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad se mantenía en la ciudad en el 62%.

La misma cifra que el programa registró al cierre de 2025 y generaba preocupación, debido a que era “la más alta registrada desde el 2008”.

Su informe, además, advertía que solo cuatro de cada diez personas denuncian los delitos de los que son víctima; lo que sugiere un subregistro de los índices de criminalidad en la ciudad.

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