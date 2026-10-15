Qué dicen las cifras sobre los índices de criminalidad en Bogotá al cierre del tercer trimestre de 2026

La administración distrital destacó el papel de la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y la Décima Tercera Brigada del Ejército, en la consolidación de esta tendencia.

La mayor reducción, entre enero y septiembre de 2026, fue registrada en el hurto a personas, con -16%; seguido de los delitos sexuales, con -14%, y el hurto de automotores, con -9%.

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Acciones de las autoridades para mejorar los índices de criminalidad en la ciudad:

De acuerdo con el Distrito, el hurto a personas se redujo debido a que se han “concentrado esfuerzos en la identificación de zonas y factores de riesgo, mediante intervenciones, requisas y operativos contra la receptación, con la verificación del IMEI de dispositivos celulares. A estas acciones se suman labores de registro, vigilancia y patrullajes preventivos”.

Para prevenir los delitos sexuales, la ciudad ha realizado campañas de sensibilización que “buscan fortalecer el autocuidado, promover la denuncia y brindar herramientas para reconocer situaciones de riesgo”. Y, en la lucha contra el hurto de automotores y motocicletas, que alcanzó una reducción del -6%, se han fortalecido los “controles en la vía pública y en parqueaderos, además del despliegue del ‘Plan Cazador’, que incluye la verificación de los sistemas de identificación de automotores y motocicletas”.

Percepción de inseguridad en Bogotá se mantiene, pese a la reducción en los índices de criminalidad:

De acuerdo con un informe de Bogotá Cómo Vamos, al cierre del primer semestre de 2026, la percepción de inseguridad se mantenía en la ciudad en el 62%.

La misma cifra que el programa registró al cierre de 2025 y generaba preocupación, debido a que era “la más alta registrada desde el 2008”.

Su informe, además, advertía que solo cuatro de cada diez personas denuncian los delitos de los que son víctima; lo que sugiere un subregistro de los índices de criminalidad en la ciudad.