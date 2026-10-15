Impuesto a los multimillonarios será sometido a voto en los Estados Unidos

Un controvertido impuesto que obligaría a los cerca de 200 multimillonarios de California a desprenderse del 5 % de su patrimonio neto, mantiene los ojos del país sobre el ‘Estado Dorado’.

A medida que se aproximan los comicios legislativos de medio mandato del próximo 3 de noviembre, la denominada Proposición 40 busca captar cerca de 100.000 millones de dólares para blindar el sistema público de salud frente a las reducciones presupuestarias impulsadas desde la administración del presidente Donald Trump.

La carga de los programas de salud podría recaer sobre los hogares de clase media:

De no aprobarse esta recaudación, los hogares californianos enfrentarán una carga financiera adicional estimada en 7.500 dólares promedio durante los próximos años para sostener la cobertura médica, según advierte Brian Galle, profesor de derecho tributario en la Universidad de California en Berkeley y coautor del proyecto.

Galle insistió, además, que en zonas rurales se pagará un mayor precio por los tijeretazos al programa Medicaid, para personas de bajos recursos y con discapacidad, debido a que los hospitales que clausuran fuera de las grandes ciudades, rara vez vuelven a abrir sus puertas.

El trasfondo del proyecto apunta al vertiginoso aumento de la brecha económica, personificado en figuras de la industria tecnológica como Elon Musk, cuyas fortunas registran picos históricos.

Durante una intervención ante sus seguidores en Los Ángeles, el senador Bernie Sanders recalcó la urgencia de reequilibrar la balanza fiscal al denunciar que, mientras los multimillonarios más que triplicaron sus patrimonios en los últimos diez años, terminan aportando una tasa impositiva efectiva inferior a la de un profesional de clase media.

No es la primera vez que California somete a voto un impuesto a la riqueza:

Sin embargo, la campaña por el “no” ha sido contundente. Opositores a la medida habrían reunido 205 millones de dólares para inundar con anuncios las cadenas de televisión locales, argumentando que la medida generará una fuga masiva de capital y erosionará las arcas del estado.

Al frente de resistencia se sumó el gobernador saliente Gavin Newsom, que hizo público su voto en contra de la iniciativa.

Los académicos tras la Proposición 40 confían en que un triunfo en las urnas desencadenaría un efecto dominó en todo el país. Emmanuel Saez, economista de UC Berkeley y coautor del texto, sostiene que la victoria californiana impulsará iniciativas similares en otros puntos del país; sin embargo, admitió que podría inclinar a varios magnates a reconsiderar su residencia en el estado. Leyes sobre un impuesto a la riqueza se han votado tres veces, los últimos diez años, en California. Ninguna, hasta ahora, ha sido aprobada.