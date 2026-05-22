Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 21 de mayo de 2026

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mayo 22 de 2026
06:45 a. m.
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  • El expediente de la Fiscalía que revela el escalofriante plan de los involucrados en la muerte de la Yulixa Toloza. En varios chats hablan de borrar todo rastro del vehículo y de la ubicación del cuerpo.
  • En medio de la audiencia de imputación los dos capturados en Cúcuta no aceptaron cargos, otros dos de los aprehendidos en Venezuela quedaron en detención preventiva.
  • La disputa por tierras de grupos indígenas en Cauca deja seis personas muertas y más de 60 heridos. Las comunidades Misak y Nasa reclaman el acceso y delimitación de un predio en zona rural de Silvia, Cauca.
  • La sede de campaña de la candidata Paloma Valencia fue atacada por vándalos. Pese a las afectaciones el equipo continuará con su agenda.
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