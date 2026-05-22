Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 21 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 22 de 2026
06:45 a. m.
06:45 a. m.
- El expediente de la Fiscalía que revela el escalofriante plan de los involucrados en la muerte de la Yulixa Toloza. En varios chats hablan de borrar todo rastro del vehículo y de la ubicación del cuerpo.
- En medio de la audiencia de imputación los dos capturados en Cúcuta no aceptaron cargos, otros dos de los aprehendidos en Venezuela quedaron en detención preventiva.
- La disputa por tierras de grupos indígenas en Cauca deja seis personas muertas y más de 60 heridos. Las comunidades Misak y Nasa reclaman el acceso y delimitación de un predio en zona rural de Silvia, Cauca.
- La sede de campaña de la candidata Paloma Valencia fue atacada por vándalos. Pese a las afectaciones el equipo continuará con su agenda.