Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 21 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 21 de 2026
05:25 p. m.
05:25 p. m.
- A la altura del municipio de Cajibío delincuentes atacaron a bala a la líder social afrodescendiente y defensora de derechos humanos Janeth Mosquera.
- Noticias RCN conoció el expediente de la Fiscalía en el caso de Yulixa Toloza. Chats evidenciarían cómo de manera cínica y aterradora organizaron la escapada hacia Venezuela.
- Remueven al procurador del caso Yulixa Toloza. El mismo ministerio público cuestionó la postura que tuvo al pedir la libertad de los capturados por un aparente error de procedimiento.
- Cali amaneció bloqueada, las salidas y las entradas a la ciudad tienen pasos intermitentes por la protesta de conductores de servicio público.
- Hay conmoción en buenaventura por el secuestro de los dos turistas a plena luz del día y en una playa. El hombre fue encontrado torturado y asesinado, su hijo aun no aparece.