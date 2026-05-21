Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 21 de mayo de 2026

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mayo 21 de 2026
05:25 p. m.
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  • A la altura del municipio de Cajibío delincuentes atacaron a bala a la líder social afrodescendiente y defensora de derechos humanos Janeth Mosquera.
  • Noticias RCN conoció el expediente de la Fiscalía en el caso de Yulixa Toloza. Chats evidenciarían cómo de manera cínica y aterradora organizaron la escapada hacia Venezuela.
  • Remueven al procurador del caso Yulixa Toloza. El mismo ministerio público cuestionó la postura que tuvo al pedir la libertad de los capturados por un aparente error de procedimiento.
  • Cali amaneció bloqueada, las salidas y las entradas a la ciudad tienen pasos intermitentes por la protesta de conductores de servicio público.
  • Hay conmoción en buenaventura por el secuestro de los dos turistas a plena luz del día y en una playa. El hombre fue encontrado torturado y asesinado, su hijo aun no aparece.
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