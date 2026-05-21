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Emisión Noticias RCN 5:30 a. m. / jueves 21 de mayo de 2026

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mayo 21 de 2026
08:29 a. m.
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  • Fue legalizada la captura de dos de los vinculados en el homicidio de Yulixa Toloza. Ambos son familiares de la dueña del centro estético que fue capturada en Venezuela.
  • Autoridades intensifican los controles a centros estéticos en el país. En Bogotá y Bucaramanga fueron cerrados varios establecimientos por presuntas irregularidades en su operación.
  • El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución que levantaba las órdenes de captura contra siete cabecillas criminales en Antioquia, advirtiendo un posible riesgo de fuga.
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