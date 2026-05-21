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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 21 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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mayo 21 de 2026
08:18 p. m.
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  • Este jueves se registraron hechos de violencia contra la sede de campaña de la candidata Paloma Valencia en Bogotá. Encapuchados vandalizaron las instalaciones, ubicadas en Chapinero. Además, hostigaron a las personas dentro de la vivienda.
  • En el municipio de Silvia, Cauca, los enfrentamientos entre las comunidades indígenas Misak y Nasa ya dejan al menos seis muertos y 60 personas heridas.
  • Noticias RCN conoció el expediente completo en el caso de Yulixa Toloza, la mujer que según la Fiscalía asesinaron tras un mal procedimiento en un centro de estética. En los chats hablan de la manera más cínica sobre el macabro plan para escapar a Venezuela.
  • Sirvieron las alertas por la posible libertad por vencimiento de términos de los dos implicados en el crimen de Jaime Esteban Moreno debido a un vencimiento de términos, el juez decidió adelantar las audiencias.
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