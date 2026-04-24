Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 23 de abril de 2026

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abril 24 de 2026
12:56 a. m.
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  • En Cúcuta, Norte de Santander, se registró una nueva masacre en el interior de una vivienda ubicada en un asentamiento. Tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas.
  • Asofondos demandará el decreto que ordena a los fondos privados el traslado de $25 billones a Colpensiones. Además acudirán a órganos de control pues insisten en que se está violando la ley.
  • El informe preliminar de la FAC señala que el accidente del avión Hércules en Putumayo no se debió a fallas mecánicas ni sobrepeso. Señala que cuatro segundos después del despegue, el avión chocó contra varios árboles que habrían afectado gravemente los motores.
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