Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 23 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 24 de 2026
12:56 a. m.
12:56 a. m.
- En Cúcuta, Norte de Santander, se registró una nueva masacre en el interior de una vivienda ubicada en un asentamiento. Tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas.
- Asofondos demandará el decreto que ordena a los fondos privados el traslado de $25 billones a Colpensiones. Además acudirán a órganos de control pues insisten en que se está violando la ley.
- El informe preliminar de la FAC señala que el accidente del avión Hércules en Putumayo no se debió a fallas mecánicas ni sobrepeso. Señala que cuatro segundos después del despegue, el avión chocó contra varios árboles que habrían afectado gravemente los motores.