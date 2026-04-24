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VIDEO | Tras insulto a Colombia, futbolista argentino dio la cara y pidió perdón

Jugador argentino pidió disculpas tras polémicas declaraciones contra Colombia Sub-17 luego de la final. Reconoció su error y bajó la tensión tras la goleada.

Jugador de Argentina pide disculpas a Colombia

Noticias RCN

abril 24 de 2026
06:55 a. m.
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La final del Sudamericano Sub-17 dejó una gran polémica luego de que Colombia fuera campeón con un contundente 4-0 en el marcador ante Argentina.

Lo que realmente encendió la polémica fueron las declaraciones posteriores de un jugador argentino que no supo manejar la frustración tras la derrota.

La Selección Colombia Sub-17 se coronó campeona luego de vencer con autoridad a Argentina, con goles de Miguel Agámez, Caicedo y Escorcia. La celebración fue total para la ‘tricolor’, pero minutos después del pitazo final, un comentario fuera de lugar empezó a circular en redes sociales y generó rechazo inmediato.

Declaraciones que desataron la polémica

Al término del compromiso, durante una entrevista con la transmisión oficial de Conmebol, el jugador argentino Julio Coria fue consultado sobre el resultado. En medio de la calentura del momento, respondió con palabras que no pasaron desapercibidas.

"Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el or**, como lo hacemos siempre", afirmó el juvenil, visiblemente molesto por la derrota.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron críticas tanto de aficionados como de analistas del fútbol, quienes consideraron que el comentario fue inapropiado y poco respetuoso, especialmente en una categoría formativa como la Sub-17.

El mensaje de disculpas tras la controversia

Horas después de la polémica, el propio Julio Coria utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas y bajar la tensión generada por sus palabras.

"Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención decir esa palabra, pero estuve muy enojado por el tema del fútbol. Ellos nos ganaron bien, fue un buen equipo y nada, solo pedir disculpas de corazón", expresó.

El gesto fue bien recibido por varios sectores, que destacaron la importancia de reconocer los errores, especialmente en el fútbol juvenil, donde la formación va más allá de lo deportivo.

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