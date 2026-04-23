CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Por qué algunas personas envejecen más rápido?

Estos son los factores que aceleran el envejecimiento en humanos.

Estos son los factores que aceleran el envejecimiento en humanos.
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 23 de 2026
09:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El interés por qué hace envejecer más rápido al ser humano ha crecido en los últimos años, impulsado por investigaciones que identifican factores cotidianos que aceleran el deterioro físico. Especialistas coinciden en que no se trata de una sola causa, sino de una combinación de hábitos y condiciones que impactan directamente la salud celular.

Estrés y falta de sueño: dos de las posibles causas detrás de la parálisis facial
RELACIONADO

Estrés y falta de sueño: dos de las posibles causas detrás de la parálisis facial

Aunque el envejecimiento es un proceso natural, existen variables que pueden acelerarlo de forma significativa, incluso desde etapas tempranas de la vida.

¿Qué factores hacen envejecer más rápido al ser humano?

Uno de los principales factores es el estrés crónico. Estudios han demostrado que niveles elevados de cortisol afectan la regeneración celular y aceleran el desgaste del organismo. A esto se suma la mala alimentación, especialmente dietas altas en azúcares, ultraprocesados y grasas saturadas, que contribuyen a la inflamación y al envejecimiento prematuro.

El sedentarismo también juega un papel clave. La falta de actividad física reduce la capacidad del cuerpo para mantener funciones vitales en equilibrio, afectando el sistema cardiovascular y muscular.

Entre la ansiedad y el abandono: jóvenes atrapados en un sistema que no funciona
RELACIONADO

Entre la ansiedad y el abandono: jóvenes atrapados en un sistema que no funciona

Otro elemento determinante es la exposición constante a la radiación solar sin protección, que impacta directamente la piel y acelera la aparición de arrugas y manchas. Asimismo, el consumo de alcohol y tabaco está relacionado con el deterioro de órganos y tejidos, reduciendo la expectativa de vida saludable.

¿Cómo influyen los hábitos diarios en el envejecimiento?

Más allá de factores puntuales, los hábitos diarios tienen un impacto acumulativo. Dormir mal, por ejemplo, interfiere en los procesos de reparación del cuerpo, mientras que la falta de hidratación afecta funciones básicas como la circulación y la elasticidad de la piel.

La contaminación ambiental también se ha convertido en un factor relevante. La exposición a partículas contaminantes puede generar estrés oxidativo, un proceso que daña las células y acelera el envejecimiento.

Especialistas recomiendan adoptar rutinas equilibradas que incluyan alimentación saludable, ejercicio regular y control del estrés para mitigar estos efectos. Aunque no es posible detener el envejecimiento, sí se pueden reducir los factores que lo aceleran.

Estrés crónico: la alarma que no se apaga y pone en jaque la salud física y mental
RELACIONADO

Estrés crónico: la alarma que no se apaga y pone en jaque la salud física y mental

Comprender qué hace envejecer más rápido al ser humano permite tomar decisiones informadas que impactan directamente en la calidad de vida a largo plazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Salud

Los tratamientos y medicamentos que no pagará el Estado: ya son más de 100 servicios

Información Institucional

Educación sexual para jóvenes en Colombia: cifras y prevención

Defensoría del Pueblo

La grave radiografía que hizo la Defensoría sobre la salud: tutelas alcanzan cifras históricas

Otras Noticias

Barranquilla

VIDEO registró el momento en el que un hombre atacó a tiros a una vendedora de chance en Barranquilla

La víctima sobrevivió tras ser trasladada a clínica. Las autoridades investigan si el móvil del ataque estaría relacionado con un conflicto sentimental.

La casa de los famosos

Especial visita: así fue el reencuentro entre Mariana Zapata y su perrita ‘Aria’ en La Casa de los Famosos

La antioqueña rompió en llanto al ver ingresar a su pequeña perrita a la casa más famosa del país.

Colpensiones

Traslado de $25 billones a Colpensiones: fondos privados acudirán al Consejo de Estado

Estados Unidos

EE.UU. acusa a sargento que habría ganado 400.000 dólares apostando por la caída de Nicolás Maduro

Independiente Santa Fe

Santa Fe ganó su primera final en Pasto y se aferra en el grupo de los ocho: vea los goles