Director de la UNP respondió sobre esquema de seguridad de Juliana Guerrero

Sigue la controversia por el esquema de seguridad de Juliana Guerrero, pero ahora con una respuesta directa de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El director de la entidad, Augusto Rodríguez, habló con La FM donde desmintió de forma contundente las versiones que señalaban un despliegue excesivo de escoltas y vehículos blindados.

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Las declaraciones se producen luego de que la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, cuestionara la rapidez con la que se asignaron las medidas de protección cuando Guerrero era jefe de gabinete del Ministerio del Interior.

Además, se sumó la denuncia del concejal y electo representante Daniel Briceño, quien había afirmado que Guerrero contaba con tres carros blindados y al menos nueve escoltas, lo que generó críticas en medio de la situación de seguridad del país.

¿Juliana Guerrero tiene nueve escoltas y tres carros blindados?

El director de la UNP rechazó esas cifras y calificó las afirmaciones como exageradas. Según explicó, existe una reserva legal sobre los detalles de los esquemas de protección, precisamente para evitar riesgos contra la integridad de las personas beneficiarias. No obstante, fue enfático en aclarar que los números divulgados públicamente no corresponden a la realidad.

Rodríguez fue categórico al negar esta versión. “Es una exageración enorme. Me aterra la falta de rigurosidad”, afirmó, cuestionando la forma en que se ha manejado la información.

¿Por qué Juliana Guerrero tiene esquema de seguridad si no es funcionaria?

Rodríguez también explicó el origen de las medidas de protección. Según indicó, el esquema fue asignado cuando Guerrero era funcionaria del Ministerio del Interior, tras reportar riesgos que fueron evaluados por los comités técnicos de la UNP.

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El funcionario precisó que estos procesos siguen protocolos establecidos y no se realizan de manera arbitraria. Tras su salida del sector público, la situación de Guerrero continúa en evaluación mediante un trámite ordinario, ahora como parte de la población de activistas.