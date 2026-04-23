Traslado de $25 billones a Colpensiones: fondos privados acudirán al Consejo de Estado

El Ministerio de Trabajo expidió un decreto que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones en un plazo máximo de 30 días.

Estos recursos corresponden a los trabajadores que aprovecharon la ventana pensional de la reforma y decidieron pensionarse en el régimen público. La medida, según la cartera, busca garantizar el pago de las mesadas de quienes hicieron el traslado.

Sin embargo, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, anunció que demandará el decreto ante el Consejo de Estado y que también acudirá a la Procuraduría y la Contraloría. “Esos recursos pertenecen al ahorro de los colombianos y deben ser guardados y multiplicados para garantizar las pensiones futuras”, señaló.

Asofondos advierte sobre impacto en la rentabilidad

Durante el Congreso de Asofondos en Cartagena, el presidente de la junta directiva, Santiago García, explicó que “una parte tiene que entregarse en efectivo o en títulos de corto plazo, otra parte que se podría entregar en títulos sobre un régimen de inversión que desconocemos”.

Por su parte, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, indicó que la entidad puede recibir títulos del gobierno en lugar de efectivo: “Se lo podemos recibir con papeles, en este caso los TES que administramos a través de la fiduciaria de la Previsora Nacional”.

Expertos y exministros de Hacienda advirtieron que el traslado podría afectar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores y, en consecuencia, reducir el valor de las futuras mesadas pensionales. También alertaron que la medida profundizaría la crisis fiscal del país, al financiar pensiones ya consolidadas con recursos de quienes aún no se han jubilado.

Mesa técnica y respaldo al Banco de la República

El próximo lunes se instalará una mesa técnica entre el sector privado y el público para analizar los alcances del decreto. En paralelo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, recibió un espaldarazo de los asistentes al congreso. “El Banco terminó dándole más utilidades al gobierno de lo que le dio Ecopetrol”, destacó Villar, en medio de las críticas que ha enfrentado por el aumento de las tasas de interés.

La controversia por el traslado de los 25 billones de pesos marca un nuevo capítulo en el debate sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la autonomía de los fondos privados frente a las decisiones del Gobierno.