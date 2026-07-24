Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 23 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 24 de 2026
07:03 a. m.
07:03 a. m.
- Estados Unidos incrementó en 2.5% los aranceles a algunos productos importados desde Colombia. Este impuesto pasa entonces de 10% a 12.5%
- Los padres de María Camila Potosí, la joven en embarazo asesinada en Cali, dicen que la bebé de su hija no aparece y que se la habrían extraído del vientre.
- Se conocen nuevos detalles de los traslados de alias Pocho, se evidenciaron cambios en los registros de que fueron colgados en la plataforma del Inpec y que contrario a aclarar su ubicación genera más dudas.