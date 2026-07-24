Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 23 de julio de 2026

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julio 24 de 2026
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  • Se conocen nuevos detalles de los traslados de alias Pocho, se evidenciaron cambios en los registros de que fueron colgados en la plataforma del Inpec y que contrario a aclarar su ubicación genera más dudas.
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