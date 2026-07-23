Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 23 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 23 de 2026
08:19 p. m.
08:19 p. m.
- Siguen los interrogantes por los traslados de alias Pocho, condenado a 36 años de cárcel y señalado como responsable de la parranda en la cárcel de Itagüí.
- Estados Unidos anunció un aumento en los aranceles al 12,5% para productos que se exporten desde Colombia, por no aplicar una prohibición del trabajo forzoso.
- La familia de María Camila Potosí asegura que la bebé que esperaba la joven no aparece. Autoridades ofrecen hasta $100 millones por información.