CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 23 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Siguen los interrogantes por los traslados de alias Pocho, condenado a 36 años de cárcel y señalado como responsable de la parranda en la cárcel de Itagüí.
  • Estados Unidos anunció un aumento en los aranceles al 12,5% para productos que se exporten desde Colombia, por no aplicar una prohibición del trabajo forzoso.
  • La familia de María Camila Potosí asegura que la bebé que esperaba la joven no aparece. Autoridades ofrecen hasta $100 millones por información.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 23 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express jueves 23 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 22 de julio de 2026

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Hinchas de Argentina juntan firmas para repetir la final contra España: esta es la insólita razón

La hinchada argentina lanza una petición masiva para repetir la final del Mundial 2026 ante España. Califican el arbitraje de polémico y corrupto.

Ecopetrol

Ecopetrol sacude su cúpula: Roa sale de la presidencia y cambian las cabezas de la Junta

La compañía anunció cambios en su presidencia, Junta Directiva y alta gerencia.

Artistas

Insultaron al hijo de J Balvin en la final del Mundial: Valentina Ferrer reveló el altercado

Enfermedades

¿Está usando los tenis adecuados para correr? Estos errores podrían afectar su salud

Inteligencia Artificial

De estudiar Medicina a triunfar en San Francisco: el colombiano que automatiza la industria de internet con Inteligencia Artificial