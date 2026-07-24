Un mes de los terremotos en Venezuela: sufrimiento, 5.300 muertos y millones de dólares en pérdidas

Un mes después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, el país enfrenta una catástrofe sin precedentes que deja 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas y pérdidas económicas estimadas en 19.500 millones de dólares, según reveló el Banco Mundial.

Los dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, colapsaron cientos de edificios principalmente en Caracas y La Guaira, el estado más afectado por la tragedia.

Organizaciones nacionales e internacionales estiman que miles de personas permanecen desaparecidas.

Terremotos en Venezuela dejan pérdidas de miles de millones de dólares

El análisis del Banco Mundial determinó que los daños a las viviendas representaron casi la mitad del total, alcanzando los 9.300 millones de dólares. Los edificios no residenciales sufrieron pérdidas por 5.000 millones de dólares, mientras que la infraestructura enfrentó daños valorados en 5.200 millones de dólares.

La entidad sugirió establecer una alianza público-privada para afrontar la reconstrucción.

Para financiar estas labores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó 346 millones de dólares de las reservas que Venezuela mantiene en el multilateral. Adicionalmente, las Naciones Unidas lanzaron un llamado urgente por casi 300 millones de dólares para proporcionar ayuda necesaria a 1,3 millones de personas.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital concentraron el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo. Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata, una cifra que dimensiona la magnitud de la emergencia.

Voluntarios siguen tratando de recuperar cuerpos bajo los escombros

Los equipos de rescate, apoyados por contingentes internacionales, lograron sacar a 6.462 personas con vida de entre los escombros.

Sin embargo, las operaciones de búsqueda han comenzado a ceder el paso a una nueva fase centrada en la asistencia humanitaria posterremoto, la remoción de escombros y la reconstrucción.

El balance gubernamental reporta que 17.265 personas se han quedado sin hogar, mientras que 23.122 ciudadanos permanecen refugiados en 107 campamentos transitorios.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas a los afectados antes de fin de año y 10.000 en 2027.

Cabe destacar que en su primer análisis una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra de daños mucho más elevada, del orden de 37.000 millones de dólares, casi el doble de la estimación actual del Banco Mundial.