Mañana Express jueves 23 de julio de 2026
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- Durante varias horas hubo ataques a la subestación de Policía El Burro, en Cesar. No hay muertos, pero sí varios heridos.
- Tras varios meses de investigación, las autoridades capturaron a dos personas: el presunto explosivista y un señalado cabecilla de las milicias urbanas del Estado Mayor Central.
- Murió el niño de 5 años que había resultado herido en un incendio en Cartagena.