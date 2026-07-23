Mañana Express jueves 23 de julio de 2026

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julio 23 de 2026
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  • Durante varias horas hubo ataques a la subestación de Policía El Burro, en Cesar. No hay muertos, pero sí varios heridos.
  • Tras varios meses de investigación, las autoridades capturaron a dos personas: el presunto explosivista y un señalado cabecilla de las milicias urbanas del Estado Mayor Central.
  • Murió el niño de 5 años que había resultado herido en un incendio en Cartagena.
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