Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 23 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 23 de 2026
04:12 p. m.
04:12 p. m.
- Las autoridades buscan a la bebé de 8 meses de gestación que le robaron a María Camila Potosí, la joven asesinada en Cali. Su familia pide justicia.
- Crece el escándalo por la desaparición de alias Pocho, uno de los cabecillas del Valle de Aburrá que sería uno de los organizadores de la parranda en la cárcel de Itagüí.
- Cinco policías heridos y tres de gravedad tras un terrible ataque en el corregimiento El Burro, en Pailitas, Cesar. El atentado fue atribuido al ELN.