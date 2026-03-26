Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 26 de marzo de 2026

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marzo 26 de 2026
09:00 a. m.
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  • Colombia rinde homenaje a sus héroes. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Mocoa, se multiplican las velatones y actos simbólicos para honrar a los 69 militares fallecidos en el accidente en Putumayo.
  • El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó avances en la identificación de 24 militares fallecidos, al mismo tiempo, desde el Hospital Militar Central informaron que cuatro de los uniformados heridos ya fueron dados de alta.
  • La Contraloría General lanzó una advertencia sobre los decretos de la emergencia económica, asegura que existen vacíos en el manejo y destinación de los recursos, lo que podría generar riesgos en su ejecución.
  • Este jueves Nicolás Maduro se presentará ante la Corte del Distrito Sur en donde tendrá segunda comparecencia desde que fue detenido el pasado 3 de enero. En esta jornada la defensa busca desestimar los cargos de narcoterrorismo y conspiración en su contra.
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