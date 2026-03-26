Colombia perdió ante Croacia y rompió su invicto: vea los goles del partido

La Selección Colombiasufrió un duro golpe en su preparación rumbo al Mundial 2026, luego de caer 1-2 frente a Selección de Croacia en un amistoso internacional que dejó varias conclusiones.

Más allá del resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo perdió un invicto importante ante selecciones europeas que se mantenía desde hace más de una década.

El partido comenzó con intensidad por parte de la ‘tricolor’, que sorprendió desde el arranque y mostró una propuesta ofensiva clara. Sin embargo, errores puntuales terminaron marcando el rumbo del encuentro.

Así fueron los goles de Colombia y Croacia

Colombia pegó primero y lo hizo muy temprano. Al minuto 2', Jhon Arias abrió el marcador tras una jugada colectiva que ilusionó a los hinchas.

Pero la alegría duró poco. Apenas cuatro minutos después, Croacia empató con un remate de media distancia de Luka Vuškovic, que se desvió en un defensor colombiano y descolocó al arquero Camilo Vargas.

El partido se mantuvo parejo, con opciones para ambos lados. Incluso, Colombia tuvo una clara oportunidad de irse nuevamente arriba en el marcador, pero Luis Suárez desperdició una acción clara al minuto 28.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, llegó el segundo golpe de Croacia. Igor Matanovic aprovechó una mala salida de Camilo Vargas y marcó de cabeza con el arco prácticamente vacío.

Colombia perdió un invicto histórico ante equipos europeos

En la segunda mitad, Colombia intentó reaccionar con variantes desde el banco, pero le costó generar peligro claro. Por el contrario, Croacia tuvo las opciones más peligrosas y supo manejar el resultado.

Esta derrota tiene un dato relevante: Colombia no perdía en los 90 minutos ante una selección europea desde 2011, cuando cayó frente a España. Un invicto que llega a su fin en un momento clave del proceso.

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Ahora, la ‘tricolor’ tendrá una nueva prueba exigente cuando enfrente a Selección de Francia este domingo a las 2:00 p.m., en otro amistoso internacional que será transmitido por el Canal RCN.