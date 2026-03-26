Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026

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marzo 26 de 2026
06:43 a. m.
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  • Colombia honró la memoria de las 69 víctimas de la tragedia en Puerto Leguízamo. Decenas de personas encendieron velas, oraron y se solidarizaron con las familias.
  • En la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal avanzan las labores de identificación de los cuerpos de las víctimas de esta tragedia.
  • La Contraloría hizo una advertencia por el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional. Habla de varios hallazgos como vacíos en la estructuración y ejecución de 18 decretos expedidos durante la emergencia en Córdoba.
  • La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de cárcel al senador Ciro Ramírez, por el caso de ‘Las Marionetas’. Presuntamente habría direccionado millonarios contratos del Prosperidad Social.
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