Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 25 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 26 de 2026
06:43 a. m.
06:43 a. m.
- Colombia honró la memoria de las 69 víctimas de la tragedia en Puerto Leguízamo. Decenas de personas encendieron velas, oraron y se solidarizaron con las familias.
- En la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal avanzan las labores de identificación de los cuerpos de las víctimas de esta tragedia.
- La Contraloría hizo una advertencia por el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional. Habla de varios hallazgos como vacíos en la estructuración y ejecución de 18 decretos expedidos durante la emergencia en Córdoba.
- La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de cárcel al senador Ciro Ramírez, por el caso de ‘Las Marionetas’. Presuntamente habría direccionado millonarios contratos del Prosperidad Social.