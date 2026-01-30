CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 29 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

enero 30 de 2026
  • Con una votación de seis a favor y dos en contra, la Corte Constitucional decidió suspender de manera temporal el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional con el que planeaba recaudar 16 billones de pesos. Con esta decisión queda también en pausa el recaudo de varios impuestos.
  • Ya fueron entregados seis de los 15 cuerpos de las víctimas de la tragedia aérea en el Catatumbo que permanecen en Medicina Legal en Cúcuta. La Aerocivil dijo que tiene las grabaciones de los pilotos con la torre de control.
  • Un hombre de 30 años con una extraña enfermedad murió esperando que su papá y cuidador permanente regresara a casa tras ser detenido por agentes migratorios en Estados Unidos. Tres meses completa detenido y ni al funeral de su hijo lo dejaron salir.
