Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 4 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:17 a. m.
  • La ceremonia de encendido del árbol nacional de Navidad en la Casa Blanca. Se trata de un abeto rojo de unos 10 metros de altura que proviene de los bosques de Virginia occidental.
  • La muerte de dos niñas en Bogotá en abril de este año da un giro dramático. Tras confirmarse que fueron envenenadas con talio, la Fiscalía señala a Zulma Guzmán como presunta responsable del hecho.
  • Un accidente de tránsito en la vía a La Calera. El siniestro dejó una víctima, un motociclista que chocó con un lujoso automóvil que al parecer conducía un reconocido empresario.
