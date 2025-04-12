Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 4 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 04 de 2025
08:46 p. m.
- Estados Unidos sigue su ofensiva marítima. Hoy adelantó un nuevo ataque contra una embarcación señalada de transportar droga en aguas del Pacífico. Cuatro personas murieron.
- Una tragedia ocurrió en la vía La Calera – Sopó. Un Ferrari protagonizó un grave accidente en el que murió un motociclista.
- Hoy se conoció el video del valiente policía que decidió enfrentar solo a los asesinos del joven Jean Claude Bossard. El uniformado se movilizaba en bicicleta y reaccionó de inmediato.