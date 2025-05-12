'La Mansión de los Streamers': fecha, horario y dónde ver la producción de Westcol

Veinte creadores de contenido competirán durante siete días en un formato inspirado en el mundo digital y el universo de los streamers.

¿De qué trata la nueva producción de Westcol?

Westcol, uno de los streamers más reconocidos de Colombia, anunció “La Mansión de los Streamers”, un proyecto que simula la dinámica de una universidad donde talentos emergentes aprenderán sobre la industria del contenido digital.

La producción reunirá a 20 creadores en un mismo lugar durante una semana, donde deberán competir, demostrar sus habilidades y enfrentarse a diferentes retos mientras reciben formación orientada al entretenimiento digital.

Solo uno de ellos logrará asegurar un puesto en la “crew” de Westcol, convirtiéndose en el gran ganador.

En la producción también participan referentes como El Muñe, Carlos Vidal Barrueco (mánager de Westcol), Chanty y Pelicanger, quienes acompañarán el proceso.

¿Dónde ver en vivo La Mansión de los Streamers?

El programa inició el pasado 3 de diciembre, reuniendo a nuevos talentos con el objetivo de impulsarlos al siguiente nivel dentro del ecosistema digital.

La competencia se extenderá hasta el 10 de diciembre y se transmite en vivo a través del canal oficial de Westcol en Kick.

Los participantes se enfrentarán a distintas pruebas y recibirán acompañamiento para fortalecer sus habilidades como futuros streamers profesionales. Para quienes no puedan ver las transmisiones en directo, estas quedarán guardadas en el canal de Kick del creador colombiano.

Estos son los participantes confirmados

Juan David Tejada, EDM, Emikukis, Cami Pulgarín, La Piquiña, Ismael Sánchez, Vita Celestine, Soy Frezo, Juand4a, El Cone, Natalia es la Mejor, Karen Orozco, Feliworld, Nessv, May Osorio, Alejandra Buitrago Arias, Male González, Angiesuz, Pesque y King Luiz.