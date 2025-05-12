CANAL RCN
Tendencias

'La Mansión de los Streamers': fecha, horario y dónde ver la producción de Westcol

Los participantes se enfrentarán a distintas pruebas para ser futuros streamers profesionales.

Westcol
FOTO: Westcol - IG

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Veinte creadores de contenido competirán durante siete días en un formato inspirado en el mundo digital y el universo de los streamers.

Aida Victoria Merlano reveló por qué permitió que 'El Agropecuario' ingresara al reality de Westcol
RELACIONADO

Aida Victoria Merlano reveló por qué permitió que 'El Agropecuario' ingresara al reality de Westcol

¿De qué trata la nueva producción de Westcol?

Westcol, uno de los streamers más reconocidos de Colombia, anunció “La Mansión de los Streamers”, un proyecto que simula la dinámica de una universidad donde talentos emergentes aprenderán sobre la industria del contenido digital.

La producción reunirá a 20 creadores en un mismo lugar durante una semana, donde deberán competir, demostrar sus habilidades y enfrentarse a diferentes retos mientras reciben formación orientada al entretenimiento digital.

Solo uno de ellos logrará asegurar un puesto en la “crew” de Westcol, convirtiéndose en el gran ganador.

En la producción también participan referentes como El Muñe, Carlos Vidal Barrueco (mánager de Westcol), Chanty y Pelicanger, quienes acompañarán el proceso.

“Da igual lo que tengas”: el contundente consejo que Ibai le dio a Westcol en Medellín
RELACIONADO

“Da igual lo que tengas”: el contundente consejo que Ibai le dio a Westcol en Medellín

¿Dónde ver en vivo La Mansión de los Streamers?

El programa inició el pasado 3 de diciembre, reuniendo a nuevos talentos con el objetivo de impulsarlos al siguiente nivel dentro del ecosistema digital.

La competencia se extenderá hasta el 10 de diciembre y se transmite en vivo a través del canal oficial de Westcol en Kick.

Los participantes se enfrentarán a distintas pruebas y recibirán acompañamiento para fortalecer sus habilidades como futuros streamers profesionales. Para quienes no puedan ver las transmisiones en directo, estas quedarán guardadas en el canal de Kick del creador colombiano.

El picante encuentro entre Westcol y 'El Agropecuario': empezó La Mansión de los Streamers
RELACIONADO

El picante encuentro entre Westcol y 'El Agropecuario': empezó La Mansión de los Streamers

Estos son los participantes confirmados

Juan David Tejada, EDM, Emikukis, Cami Pulgarín, La Piquiña, Ismael Sánchez, Vita Celestine, Soy Frezo, Juand4a, El Cone, Natalia es la Mejor, Karen Orozco, Feliworld, Nessv, May Osorio, Alejandra Buitrago Arias, Male González, Angiesuz, Pesque y King Luiz.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ciclismo

Confirman la ciclovía nocturna en Bogotá: fecha, horarios y vías habilitadas

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló por qué permitió que 'El Agropecuario' ingresara al reality de Westcol

Artistas

La adorable duda del hijo del artista que se hizo viral: ¿Por qué le dicen J Balvin?

Otras Noticias

Animales

VIDEO | Rescatan a 46 animales en condiciones de maltrato y hacinamiento en Medellín

Los animales fueron encontrados con desnutrición y parásitos tras un operativo en San Antonio de Prado.

Brasil

Evacúan a 169 pasajeros tras incendio en equipo de carga en aeropuerto de São Paulo

Según información, el incidente se presentó mientras se realizaba el proceso de embarque de un vuelo doméstico con destino a Porto Alegre.

Tenis

Bogotá suma un nuevo escenario para el pádel con la apertura de PadelTown

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud

Comercio

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta