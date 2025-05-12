CANAL RCN
Colombia

Daniel Palacios oficializó ante el CNE su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo

El exministro envió una carta al presidente del CNE, confirmando su intención de participar en la consulta interpartidista.

Daniel Palacios, ministro del Interior
Foto: Twitter Daniel Palacios

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
10:37 a. m.
Este viernes se conoció que el exministro Daniel Palacios formalizó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de participar en la consulta interpartidista que se realizará el 8 de marzo de 2026.

CNE avaló la integración del partido Progresistas al Pacto Histórico

Daniel Palacios confirma su intención de participar en la consulta del 8 de marzo

Así quedó confirmado en una carta enviada al presidente del organismo, el magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero, en la que el Grupo Significativo de Ciudadanos Rescatemos a Colombia confirmó su participación en el proceso electoral.

“Mediante Resolución No 1542 de 2025 del 1 de abril del año en curso, la honorable Corporación que usted preside, fijó el día 8 de marzo del año 2026 para la realización de las consultas interpartidistas para toma de decisiones o para escoger candidato a la presidencia de la República para el periodo constitucional 2026-2030, por parte de los partidos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos como es nuestro caso en particular”, se lee en el documento.

El movimiento Rescatemos a Colombia, que avala la aspiración presidencial de Palacios a través de la recolección de firmas, manifestó oficialmente su voluntad de participar en dicha consulta popular, en la que se definirá quién será su candidato para los comicios presidenciales del próximo año.

En la misiva, los representantes del comité inscriptor aseguraron que han cumplido con los requisitos exigidos por el CNE, entre ellos la presentación del registro del grupo significativo de ciudadanos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La carta que Daniel Palacios envió al CNE

CNE otorga personería jurídica al Pacto Histórico como partido político

“Así las cosas, los miembros del Comité Inscriptor que suscribimos esta solicitud de una consulta popular interpartidista para la escogencia de candidato a la presidencia de la República, y debidamente autorizados para estos fines por el ordenamiento jurídico, el Grupo Significativo de Ciudadanos denominado RESCATEMOS A COLOMBIA, que hemos postulado como candidato mediante la recolección de apoyos ciudadanos al Dr. DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.136.152; manifestamos nuestra voluntad de participar en las consultas para la escogencia de los candidatos a la Presidencia de la República, a celebrarse el próximo 8 de marzo del año 2026”.

La carta concluye con las firmas de los miembros del comité y la del propio Daniel Palacios.

