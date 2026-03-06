CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
12:52 a. m.
  • Los hechos de violencia electoral en el país que a tres días de las elecciones han derivado en ataques contra varios candidatos y miembros de campaña. En las últimas horas fue asesinado el hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.
  • Crece la polémica por la millonaria inversión con recursos públicos que hizo el gobierno Petro para una película. La realización de la producción costó 15.000 millones de pesos de los cuales Colombia aportó 8.000 millones de pesos y en la que participó el mandatario.
  • Más de 100 horas de bombardeos en Medio Oriente. Mientras el régimen de Irán continúa lanzando drones y misiles en la región, el presidente Donald Trump señaló que sus fuerzas avanzan con rapidez en el cronograma contra Teherán y reiteró su llamado a la guarida revolucionaria islámica a deponer las armas y a que los diplomáticos iraníes soliciten asilo.
