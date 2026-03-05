Emisión Noticias RCN 5:30 a. m. / jueves 5 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 05 de 2026
10:21 a. m.
10:21 a. m.
- Llegaron a Florencia, Caquetá, los cuerpos de los tres soldados asesinados en una emboscada de las disidencias de las Farc, cuando iban a instalar y custodiar puestos de votación en Cartagena del Chairá.
- Van cinco días de la desaparición de David Acosta de 27 años, luego de salir de la Zona T en Bogotá.
- Largas filas de adultos mayores en Bucaramanga para reclamar el bono de Colombia Mayor.