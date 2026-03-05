CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
09:20 p. m.
  • Son graves los hechos de violencia contra varios candidatos a pocas horas de las elecciones. Dos aspirantes a la Cámara por Atlántico y Santander denunciaron haber sido víctimas de ataques.
  • Preocupa la cantidad de dinero que ha sido decomisado en carreteras del país. Este jueves se presentó un nuevo caso en la vía Ibagué - Girardot, donde incautaron más de 71 millones de pesos escondidos en un vehículo dentro de una maleta.
  • Son 504 los municipios donde la Nueva EPS quedará como única entidad promotora de salud, tras el decreto del Ministerio de Salud de trasladar a más de 3 millones de usuarios a esta EPS.
  • El presidente Gustavo Petro se reunió con los principales banqueros del país quienes expresaron su preocupación por la inversión forzosa que propone el gobierno para atender la emergencia invernal.
