Emisión Noticias RCN12:30 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Noticias RCN / jueves 5 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 05 de 2026


- Las verdaderas alertas en el país para las elecciones son por la compleja situación de orden público. En tres de cada diez municipios hay riesgo, según el informe de la Misión de Observación Electoral.
- En Santander, un candidato del Centro Democrático denuncia que prendieron fuego a su camioneta. Además, expresidente Uribe sostiene que guardia indígena estaría impidiendo el ingreso del Ejército a ciertos puntos de votación en Caquetá.
- Una candidata del Partido Alianza Social Independiente denunció que fue víctima de un ataque. Hombres armados habrían disparado contra el vehículo en el que se movilizaba la aspirante a la Cámara de Representantes.
- Preocupación por tres millones de pacientes que serán trasladados a la intervenida Nueva EPS. Con el nuevo decreto del Ministerio de Salud, casi en la mitad del país solamente operará esa EPS, intervenida por el Gobierno y en una profunda crisis.